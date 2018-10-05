هشام عرفات: الطلب يزداد على السكة الحديد كل عام.. ويؤكد: "أرخص وسيلة نقل"
الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:13 مأمنية فوزي
قال هشام عرفات، وزير النقل، إنهم لديهم الكثير من المشروعات حاليًا، وإنها قيد التنفيذ، متابعَا: "أعلنا أكبر صفقة في تاريخ السكة الحديد منذ أسبوعين".
وأوضح "عرفات"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة، أن السكة الحديدة لديها مشكلة كبيرة في البنية الأساسية منذ سنوات.
وأضاف أن الطلب يزداد على السكة الحديد كل عام عن العام الذي قبله، مؤكدًا أن السكة الحديد أرخص وسيلة مواصلات.
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