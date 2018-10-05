مروة ناجي تبدأ حفل انتصارات أكتوبر بشرم الشيخ بأغنية "لولا الملامة" (صور)

تألقت المطربة الشابة مروة ناجي في الحفل الوطني الغنائي الذي تنظمه تقدمه شبكة قنوات MBC مصر، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة الـ45، بأغنية "لولا الملامة" وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بشرم الشيخ، برعاية اللواء خالد فودة مُحافظ جنوب سيناء.

وقدمت أغنية "أم الشهيد" والتي تفاعل معها الجمهور.

وستقدم مروة ناجي مُختارات متنوعة من الأغاني منها أغنيات "حلوة يا بلدي"، و"لولا الملامة"، و"بتسال ليه عليا"، "أم الشهيد"، و"يا أغلي إسم في الوجود"، و"ماتفوتنيش انا وحدي"، و"أنت عمري"، وغيرها الكثير من أبرز وأشهر أغانيها.