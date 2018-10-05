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عاجل.. كلوب يمهل صلاح فرصة أخيرة أمام مانشستر سيتي

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:05 م
عاجل.. كلوب يمهل صلاح فرصة أخيرة أمام مانشستر سيتي
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منى العوضي
 
 
أصبح الفرعون المصري محمد صلاح مهددًا بفقدان مكانه الأساسي في تشكيلة ليفربول إذا لم يستعيد مستواه في مباراة مانشستر سيتي المقبلة بالدوري الإنجليزي والمقرر إقامتها يوم الأحد.

ويرى دارين فليتشر، نجم خط وسط مانشستر يونايتد السابق، أن ثلاثي خط هجوم ليفربول "صلاح وفيرمينو وماني" قد يفقدون مكانهم الأساسي مع الفريق إذا لم يتحسن وضعهم خلال مباراة مانشستر سيتي المقبلة.

وقال فيلتشر، في حديثه لصحيفة "ديلي إكسبريس"، أن يورجن كلوب غير سعيد بما يقدمه الثلاثي هذا الموسم وشعر بالغضب بعد الهزيمة من نابولي في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتعرض محمد صلاح لانتقادات لاذعة من جماهير ليفربول عقب الخسارة من نابولي بدوري الأبطال حيثُ طالب البعض بإعطاء فرصة لدانييل ستوريدج وشاكيري.

وأوضح فيلتشر، أن ليفربول لا تزال أمامه فرصة للصعود إلى دور الـ 16 على الرغم من الهزيمة أمام نابولي، لأن لديه مباراتين بـ 6 نقاط أمام ريد ستار الصربي، وقال: "سيكون الذهاب إلى صربيا أمرًا صعبًا، وهو أمر يخيف بسبب الأجواء المجنونة، لكن الـ 6 نقاط في يد ليفربول".

المزيد عن: يورجن كلوب محمد صلاح مانشستر سيتي ليفربول فيرمينيو ساديو ماني الدوري الإنجليزي
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