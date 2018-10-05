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تركيا تعتقل 88 للاشتباه بصلتهم بالمسلحين الأكراد

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:03 م
تركيا تعتقل 88 للاشتباه بصلتهم بالمسلحين الأكراد
الداخلية التركية
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وكالات
 
اعتقلت السلطات التركية، اليوم الجمعة، 88 شخصاً للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور".



وأضافت الوزارة في بيان، أن "العملية التي شملت سبعة أقاليم جاءت بهدف منع هجمات محتملة في الذكرى السنوية الرابعة لاحتجاجات للأكراد أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات في أنحاء البلاد".



وكانت المظاهرات التي جرت في السادس والسابع من أكتوبر عام 2014 اندلعت بسبب مطالبة الأكراد للحكومة بعمل المزيد لحماية بلدة كوباني الكردية السورية من مسلحي تنظيم داعش.



وبدأ حزب العمال الكردستاني تمردا ضد الدولة التركية في عام 1984. وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا الحزب جماعة إرهابية.



وتصاعد العنف في جنوب شرق تركيا الذي تسكنه أغلبية كردية منذ انهيار وقف لإطلاق النار في عام 2015.



وقالت مصادر أمنية، إن "سبعة جنود أتراك قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون الأربعاء بعد أن فجر مسلحون أكراد قنبلة على الطريق في إقليم بطمان الواقع بجنوب شرق البلاد.



وشنت تركيا في الشهور الأخيرة ضربات أيضاً استهدفت قواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ولا سيما في معقله بجبال قنديل. وهددت كذلك بشن هجوم بري.
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