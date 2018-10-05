ولي العهد السعودي: لا نريد "حزب الله " جديد في الجزيرة العربية

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، نشرت الجمعة، إن بلاده لا تريد "حزب الله " جديد في الجزيرة العربية، مشددا أن الأمر "خط أحمر للعالم وليس للسعودية فقط".



وأضاف " لا أحد يريد أن يكون حزب الله قريبا من منطقة يمر منها 15% من التجارة العالمية"، معربا عن أمله في أن تنتهي الأزمة اليمنية في أقرب وقت ممكن، قائلا:" نأمل أن تكون الأطراف اليمنية جاهزة قريبا للتفاوض والتوصل إلى حل".



وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن العلاقات مع الولايات المتحدة ممتازة. وقال "نحب العمل مع الرئيس الأميركي وقد حققنا الكثير سويا. لقد حققنا الكثير في الحرب على الإرهاب والتطرف. نعمل سويا على كبح التحركات الإيرانية السلبية"، مؤكدا أن العلاقات مع الولايات المتحدة ممتازة.



وفي شأن النفط والطاقة، قال ولي العهد السعودي :"نحن لا نحدد أسعار النفط بل الأسعار تعتمد على العرض والطلب، ونحن ملتزمون بأن لا يحصل أي نقص في إمدادات النفط في العالم".

