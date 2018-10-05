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الشرطة تلقي القبض على أمريكية.. والسبب "رعاية الحيوانات"!

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:51 م
الشرطة تلقي القبض على أمريكية.. والسبب رعاية الحيوانات!
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ألقت الشرطة الأمريكية القبض على امرأة تدعى تامي هيدجز من ولاية كارولاينا الشمالية بسبب رعايتها للحيوانات أثناء إعصار فلورنسا بدون ترخيص.

وقالت شبكة "kdvr" الأمريكية، إن هيدجز قامت برعاية أكثر من 20 حيوانًا أليفًا بعد أن تخلى عنهم أصحابهم قبل الإعصار.

وأكدت هيدجز، أن أصحاب هذه الحيوانات تخلوا عنهم، "لقد أسرعوا في حماية أنفسهم فقط لذا فمن الذي سيهتم بهذه الحيوانات؟ وهذا ما قمنا به، في المركز الخاص بي".

ولفتت الشبكة إلى أن هيدجز تمتلك مركز للرعاية بالحيوانات يقوم على التبرعات، كان بصدد تحويل مستودع إلى مأوى ملائم للحيوانات.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن بعض من الحيوانات أصيبوا ولكن هيدجز قدمت لهم الرعاية الطبية.

وقالت راينا نيليرام، المتطوعة في إنقاذ الحيوانات، إن الأدوية التي كانت تمنحها كانت جميعها أدوية لا تحتاج إلى وصفة طبية، مشيرة إلى إنه كان يجب رعاية الحيوانات لأن مكتب الطبيب البيطري أغلق.

وكشفت هيدجز أنها تلقت مكالمة من "واين كاونتي" للخدمات الحيوانية بولاية ميشيجان، للسيطرة على الحيوانات وطلب منها تسليم الحيوانات طواعية.

وسلمت الحيوانات وتم اعتقالها بعد بضعة أيام، وتشمل تهمها 12 تهمة منها ممارسة الطب دون ترخيص بيطري، وفقًا للشبكة الأمريكية.
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