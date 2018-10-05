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تأكيدًا لانفراد "الفجر".. المنتخب الأوليمبي يواجه إسبانيا وديًا

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:50 م
تأكيدًا لانفراد الفجر.. المنتخب الأوليمبي يواجه إسبانيا وديًا
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محمد الصو
 
وافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على خوض مواجهة ودية بين المنتخب الإوليمبي، أمام المنتخب الوطني الإوليمبي، وديًا في شهر مارس المقبل، ضمن الأجندة الدولية للفيفا.

وكان " الفجر الرياضي" انفرد بتاريخ 22 سبتمبر الماضي، بمخاطبة الاتحاد المصري برئاسة هاني أبوريدة، للاتحاد الإسباني، عن طريق شركة تسويق عالمية، لإقامة مواجهة بين الطرفين بإسبانيا، في مارس المقبل.

وعلى جانب آخر خاطب مسؤولو الجبلاية، خاطبوا الاتحاد الهولندي، لخوض ودية بين منتخبين الإوليمبي، في إسبانيا أيضًا استعدادًا للإمم الإفريقية.

ويستعد المنتخب الوطني الإوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، لبطولة الإمم الإفريقية تحت 23 عامًا العام المقبل والمؤهلة لإوليمبياد طوكيو 2020.
المزيد عن: بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المنتخب الإوليمبي الاتحاد الهولندي الاتحاد الإسباني لكرة القدم الأجندة الدولية للفيفا أوليمبياد طوكيو 2020
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