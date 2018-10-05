الثقافي العربي يطرح رواية "فتاة الرحلة ٥٤٠٣"

صدر حديثا عن المركز الثقافي العربي، "فتاة الرحلة 5403 (رواية مترجمة)" - ميشيل بوسي، وترجمة : عبد المجيد سباطة.

ليز-روز أم إيميلي؟ من تكون الرضيعة التي شاء القدر أن تكون الناجية الوحيدة من حادث تحطم طائرة الرحلة 5403؟

عائلتان، الأولى غنية، والثانية فقيرة، تتصارعان لانتزاع حضانة الطفلة التي لقبتها وسائل الإعلام باليعسوبة. بعد ثمانية عشر عاما، يتوصل محقق خاص إلى ما يعتبره مفتاح حل القضية، قبل أن يلقى حتفه في ظروف غامضة، تاركا وراءه دفتر مذكرات فيه كل تفاصيل تحقيقه.

أدلة خاطئة وآمال خائبة ويقينيات بقيت موضع شك...من باريس إلى إسطنبول مرورا بكندا، يجد القارئ نفسه منخرطا في سباق محموم لن ينتهي إلا بسقوط الأقنعة.

هل الصدف والحوادث الغريبة التي تجري هي مجرد لعبة من ألاعيب القدر؟ أم هي أحجار يحركها أحد ما منذ البداية؟

فتاة الرحلة 5403 ليست فقط رواية مشوقة تحافظ على إثارتها حتى آخر سطورها، بل هي رواية تدفعنا إلى التفكير في حدود قدرة المال على منحنا السعادة، وسطوة الحب الذي قد نرتكب باسمه أشد الأفعال جنونا.

قصة مثيرة إلى أقصى حد، تحليل نفسي دقيق لكل الشخصيات، فيض من المشاعر والعواطف والمواقف الكوميدية...أثبت ميشيل بوسي بعد تحفة نيلوفر أسود أنه فعلا أستاذ وأنه وُجِدَ ليبقى!