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مساعد رئيس جهاز المخابرات الحربية الأسبق عن نصر أكتوبر: "ربنا كان معانا"

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:49 م
مساعد رئيس جهاز المخابرات الحربية الأسبق عن نصر أكتوبر: ربنا كان معانا
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هدى عبدالرازق
 
قال اللواء أحمد زغلول، مساعد رئيس جهاز المخابرات الحربية الأسبق، إن تكوين منظمة سيناء العربية، كان يستهدف جمع المعلومات والقيام ببعض العمليات.

وأشار "زغلول"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الجمعة، إلى أن القوات المسلحة كانت تتعامل في حرب أكتوبر مع عدو لم يرهق، في حين أن القوات المصرية عبرت ساتر ترابي، معقبًا: "ربنا كان معانا في حرب أكتوبر".

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