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مهرجان أسوان لأفلام المرأة ينعي المخرجة عطيات الأبنودي

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:47 م
مهرجان أسوان لأفلام المرأة ينعي المخرجة عطيات الأبنودي
عطيات الأبنودي
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شيماء عطية
 

تنعي إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة، مخرجة الأفلام التسجيلية الرائدة عطيات الأبنودي، التى وافتها المنية منذ قليل عن عمر يناهز 79 عام بعد صراع طويل مع المرض.

 

والراحلة تم تكريمها في الدورة الثانية من المهرجان التي عقدت في فبراير الماضي التي شهدت آخر ظهور لها وجاء التكريم لما قدمته من أعمال تلامس الواقع وتزيد من وعي الجمهور.

 

يذكر أن الراحلة اسمها بالكامل عطيات عوض محمود خليل ، درست القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة وحصلت على درجة الليسانس في عام 1963، ثم التحقت بالمعهد العالي للسينما وتخرجت منه في عام 1972وحصلت على زمالة مدرسة السينما والتليفزيون الدولية من بريطانيا عام 1976 وأصبحت أحد أبرز الأسماء في صناعة الأفلام التسجيلية في مصر ، واهتمت في كافة أفلامها برصد الحياة الاجتماعية اليومية للشرائح الكادحة في مصر.

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