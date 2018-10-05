أحد أبطال حرب أكتوبر: "الاستنزاف" كانت حرب إعداد للقوات المسلحة
الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:47 مهدى عبدالرازق
قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن حرب الاستنزاف شهدت تدريب كثيف، وكافة القادة زاروا الجبهة لبث الروح الوطنية.
وأشار "الألفي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الجمعة، إلى أن الجبهة الداخلية دعمت القوات المسلحة خلال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، مضيفًا أن حرب الاستنزاف كانت حرب إعداد للقوات المسلحة.
المزيد عن: محمد الالفي التوك شو أخبار مصر أخبار