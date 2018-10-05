عاجل.. إيقاف مدافع اتحاد جدة وتغريمه 10 آلاف ريال

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة ضد زياد الصحفي لاعب نادي اتحاد جدة والذي تلقى كارت أحمر خلال مباراة فريقه أمام الفتح، أمس الخميس.





وقررت لجنة الإنضباط، إيقاف لاعب نادي الاتحاد زياد الصحفي مباراة واحدة، بالإضافة إلى عقوبة الإيقاف التلقائي.





كما ألزمته لجنة الإنضباط بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال لاستعماله اللعب العنيف، بعد اعتراضه لاعبًا منافسًا بالإنزلاق وذلك في مباراة فريقه أمام الفتح دوريًا.