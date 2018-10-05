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بعد إعلان إصابته بالسرطان.. تعرف على وصية فاروق الفيشاوي لنجله

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:41 م
بعد إعلان إصابته بالسرطان.. تعرف على وصية فاروق الفيشاوي لنجله
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الفجر الفني
 

قال الفنان فاروق الفيشاوي، خلال ندوة تكريمه ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين، إن هناك عملا تاريخيا كان يرغب في إنتاجه وهو المطران كابوشي وكان يقوم بإخراجه محسن زايد وهو عمل يحث الوحدة الوطنية.

 

مضيفا أنهم سافروا إلى سوريا وكان هناك دعم كبير ولكن بعد العودة إلى مصر أصبح هذا العمل مجرد حلم يظل يراوده ولم يتم تنفيذه حتى الان، نتيجة عدم تعاون من بعض الجهات الحكومية المصرية.

 

وأوضح الفيشاوي خلال تكريمه إنه سيوصي نجله أحمد الفيشاوي بتنفيذ هذا المشروع وخروجه إلى النور لمشاهدة الجماهير.

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