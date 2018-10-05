عاجل.. بنك مصر يتخذ قرار صادم بشأن عملاء "حساب التوفير العادي"

كشفت مصادر رسمية ببنك مصر، أن البنك قرر ربط العائد على حساب التوفير العادي، برصيد الحساب، عبر تقسيمه إلى شرائح، بعد أن كان شريحة واحدة، وقسم الحساب إلى 5 شرائح تتباين الفائدة على كل شريحة، مع رفع الحد الأدنى لفتح حساب التوفير من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، خلال الفترة الأخيرة، وعدم احتساب أي فائدة على الرصيد الذي يقل عن 1500 جنيه.





وأوضح المصدر، خلال تصريحات صحفية، أن العائد يختلف داخل كل شريحة بحسب دورية الصرف، ويرتفع العائد على الحساب كلما كان في الشرائح الأعلى، فضلاً عن مصاريف فتح حساب التوفير لأول مرة تبلغ 55 جنيها بالإضافة إلى 35 جنيها، مصاريف كشف حساب كل ثلاثة أشهر، ويبلغ الحد الأدنى لفتح حساب التوفير 1500 جنيه.





وتأتي الشرائح الخمس الجديدة لحسابات التوفير كالتالي:





الشريحة الأولى

تبدأ أول شريحة من أول 1500 جنيه حتى 5 آلاف جنيه.

فائدتها: 8.75% تصرف شهريا، أو 9% يصرف كل ثلاثة أشهر، أو 9.125% يصرف العائد كل 6 أشهر، أو 9.25% يصرف العائد كل سنة.





الشريحة الثانية

تبدأ من أول 5 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه.

فائدتها: 9.25% يصرف العائد شهريا، أو 9.5% يصرف العائد كل ثلاثة أشهر أو 9.625% يصرف العائد كل نصف سنة، أو 9.75% يصرف العائد كل سنة.





الشريحة الثالثة

تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.

فائدتها: 9.75% للعائد الشهري، و10% للعائد الربع سنوي، أو 10.125% للعائد النصف سنوي أو 10.25% للعائد السنوي.





الشريحة الرابعة

تبدأ من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه.

فائدتها: 10.25% يصرف العائد شهريا، أو 10.5% كل ربع سنة، أو 10.625% يصرف كل نصف سنة، أو 10.75% يصرف العائد سنويًا.





الشريحة الخامسة

تبدأ من فوق 500 ألف جنيه.

فائدتها: 10.75% يصرف العائد شهريا، أو 11% يصرف العائد كل 3 أشهر، أو 11.125% نصف سنوي أو 11.25% سنويا.



