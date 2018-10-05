سبق – السعودية | انطلاق مبادرة "أحياؤنا تمشي" لنشر الوعي الصحي بشمال الرياض
الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:41 مالفجر السعودي
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شهد حي الوادي بشمال الرياض بعد صلاة فجر اليوم الجمعة، احتفالًا رياضيًّا وصحيًّا بتدشين النسخة الأولى من مبادرة #احياؤنا_تمشي ؛ حيث استجاب العشرات من محبي المشي من أكثر من ٣٠ حيًّا في مدينة الرياض لدعوة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الوادي ممثلة في #بمشاة_حي_الوادي وبالشراكة مع #مشاة_الرياض؛ حيث وصل عدد المشاركين إلى 150 شخصًا؛ أصغرهم إبراهيم (7 سنوات)، وأكبرهم أبو خليل (70 سنة).
بدأت الفعالية في ساحة البلدية بجوار مركز الرعاية الصحية الأولية بالحي والتقطت الصور، ثم بدأ المشي في شوارع الحي الرئيسة (شارع وادي السرح، وعبدالله المخضوب، ووادي الزرقاء، والبحر الأحمر) في أجواء رائعة ومحفزة؛ حيث انضم بعض المارة من سكان الحي إلى ممارسة المشي حينما شاهدوا هذه الأعداد تمشي عن وعي صحي بأهمية هذه الرياضة الممتعة السهلة.
وأدى المشاركون تمارين الاستطالة وتناولوا طعام الإفطار الصحي المعد في منازلهم وتبادلوا الأحاديث والخبرات حول #تعزيز_الصحة ومكافحة #الامراض_المزمنة وأهمية مثل هذه المبادرات للوصول إلى #مجتمع_صحي_رياضي ؛ كان من ضمنها كلمة خالد العبدالسلام رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية، وكلمة المدير التنفيذي لمشاة الرياض عبد المحسن الرسيني، ثم سلم مشرف فريق مشاة حي الوادي "شعلة" المبادرة لمشرف #مشاة_اجتماعي_بدر_والشفا ، والتي ستستضيف النسخة الثانية من #احياؤنا_تمشي الشهر القادم.
وتأتي هذه المبادرة ضمن السعي الحثيث لمجموعة #مشاة_الرياض التطوعية في نشر المشي على مستوى أحياء الرياض لتحقيق رؤية المجموعة #سكان_الرياض_يمشون بهدف #تعزيز_الصحة ومكافحة #الأمراض_المزمنة.
المصدر:- صحيفة سبق
شهد حي الوادي بشمال الرياض بعد صلاة فجر اليوم الجمعة، احتفالًا رياضيًّا وصحيًّا بتدشين النسخة الأولى من مبادرة #احياؤنا_تمشي ؛ حيث استجاب العشرات من محبي المشي من أكثر من ٣٠ حيًّا في مدينة الرياض لدعوة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الوادي ممثلة في #بمشاة_حي_الوادي وبالشراكة مع #مشاة_الرياض؛ حيث وصل عدد المشاركين إلى 150 شخصًا؛ أصغرهم إبراهيم (7 سنوات)، وأكبرهم أبو خليل (70 سنة).
بدأت الفعالية في ساحة البلدية بجوار مركز الرعاية الصحية الأولية بالحي والتقطت الصور، ثم بدأ المشي في شوارع الحي الرئيسة (شارع وادي السرح، وعبدالله المخضوب، ووادي الزرقاء، والبحر الأحمر) في أجواء رائعة ومحفزة؛ حيث انضم بعض المارة من سكان الحي إلى ممارسة المشي حينما شاهدوا هذه الأعداد تمشي عن وعي صحي بأهمية هذه الرياضة الممتعة السهلة.
وأدى المشاركون تمارين الاستطالة وتناولوا طعام الإفطار الصحي المعد في منازلهم وتبادلوا الأحاديث والخبرات حول #تعزيز_الصحة ومكافحة #الامراض_المزمنة وأهمية مثل هذه المبادرات للوصول إلى #مجتمع_صحي_رياضي ؛ كان من ضمنها كلمة خالد العبدالسلام رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية، وكلمة المدير التنفيذي لمشاة الرياض عبد المحسن الرسيني، ثم سلم مشرف فريق مشاة حي الوادي "شعلة" المبادرة لمشرف #مشاة_اجتماعي_بدر_والشفا ، والتي ستستضيف النسخة الثانية من #احياؤنا_تمشي الشهر القادم.
وتأتي هذه المبادرة ضمن السعي الحثيث لمجموعة #مشاة_الرياض التطوعية في نشر المشي على مستوى أحياء الرياض لتحقيق رؤية المجموعة #سكان_الرياض_يمشون بهدف #تعزيز_الصحة ومكافحة #الأمراض_المزمنة.
المصدر:- صحيفة سبق
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