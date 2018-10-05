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إبراهيموفيتش عن انتقاله إلى ميلان: "العالم كله يريدني"

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:34 م
إبراهيموفيتش عن انتقاله إلى ميلان: العالم كله يريدني
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منى العوضي
 
أصبح مستقبل المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش غامضًا مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي، حيثُ ترددت أنباء عن عودته مرة أخرى إلى ميلان الإيطالي ليقضي فترة أخرى على ملعب "سان سيرو".

وسئل زلاتان عن عودته إلى ميلان من صحفي أمريكي، ليرد السويدي: "هناك دائمًا شائعات، العالم كله يريدني، أنه أمر جيد".

وسجل إبراهيموفيتش 56 هدفًا في 85 مباراة خلال فترة وجوده مع ميلان، وساهم في الفوز بلقب دوري الدرجة الاولى الإيطالي في 2010-11.

لم يستبعد إبرا رغبته في العودة مرة ثانية إلى ميلان، وسط التقارير الصحفية التي تؤكد رغبة مسؤولي الروسونيري في التعاقد مع المهاجم السويدي الذي يقدم مستوى مميز مع لوس أنجلوس.
المزيد عن: ميلان الإيطالي زلاتان ابراهيموفيتش رد مثير من إبراهيموفيتش الدوري الأمريكي
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