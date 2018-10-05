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مجدي عبدالحليم: قادة العالم العسكريين أشادوا بصمود الجندي المصري في حرب أكتوبر

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:38 م
مجدي عبدالحليم: قادة العالم العسكريين أشادوا بصمود الجندي المصري في حرب أكتوبر
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هدى عبدالرازق
 
هنأ اللواء مجدي عبدالحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، المصريين بلذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر، قائلا: "مفيش حد هيقدر يزعزعنا، ولا ياخد ذرة تراب من مصر".

وأشار "عبدالحليم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الجمعة، إلى أن حرب أكتوبر ملحمة مصرية، وقادة العالم العسكريين أشادوا بصمود بقدرة الجندي المصري في قدرته على استرداد أرضه.

وأضاف أن ما يحدث في سيناء الآن هو أن المصريين يحافظون على أرضهم، متابعا: "المصريين خلف قادتهم السياسية نسيج واحد".
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