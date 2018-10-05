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حريق ضخم في أرض المستشارين بدمياط (صور)

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:36 م
حريق ضخم في أرض المستشارين بدمياط (صور)
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هند الشيال
 
نشب حريق ضخم، مساء اليوم الجمعة، بمنطقة الامتداد العمراني برأس البر، في منطقة المستشارين، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران وتصاعد الادخنة.

تم اخطار قوات الحماية المدنية بدمياط وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء سمير صدقي تم إخماد الحريق قبل البوابة الغربية للمدينة، وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة.
حريق ضخم في أرض المستشارين بدمياط (صور)
حريق ضخم في أرض المستشارين بدمياط (صور)
حريق ضخم في أرض المستشارين بدمياط (صور)
حريق ضخم في أرض المستشارين بدمياط (صور)
حريق ضخم في أرض المستشارين بدمياط (صور)
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