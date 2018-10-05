سبق – السعودية | "تعليم الأفلاج" يطلق حائطًا إلكترونيًّا بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

سبق – السعودية | "تعليم الأفلاج" يطلق حائطًا إلكترونيًّا بمناسبة اليوم العالمي للمعلم
الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:35 مالفجر السعودي
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أطلقت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج حائطًا إلكترونيًّا بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، دوّن خلاله الكثير رسائل ثناء وتقدير للمعلم؛ إيمانًا منهم بدوره الفعال في تربية وتعلم النشء وصناعة الأجيال.
و شارك مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة بتدوينة قصيرة بقوله: أخي المعلم أختي المعلمة، أنتما تمارسان أفضل مهنة على الإطلاق، وتميزكما في الأداء هو السر الأكبر لنجاح المدارس، فشكراً لكما على اختيار هذه المهنة السامية.
كما شارك مساعد مدير تعليم الأفلاج لشؤون تعليم البنين "محمد البشر"، في الحائط الإلكتروني بالقول: إنما تنهض الأمم، وترتقي المجتمعات، بالمعلم المخلص لعقيدته ووطنه، الحريص على تطوير قدراته ومواهبه باستمرار، الذي يعامل تلاميذه معاملة الأب الحنون على أولاده.
وقال المساعد للشؤون المدرسية بتعليم الأفلاج فهد الحقباني: أخي المعلم أختي المعلمة؛ أنتما من صنعتما القامات البارزة في المجتمع فأثمر عطاؤكم ثماراً يانعة في تخريج أجيال نافعة لأمتهم ووطنهم، فكلنا نقف تكريمًا ووفاءً لكم .. بارك الله في عطائكما ورزقكما جناته.
المصدر:- صحيفة سبق
أطلقت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج حائطًا إلكترونيًّا بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، دوّن خلاله الكثير رسائل ثناء وتقدير للمعلم؛ إيمانًا منهم بدوره الفعال في تربية وتعلم النشء وصناعة الأجيال.
و شارك مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة بتدوينة قصيرة بقوله: أخي المعلم أختي المعلمة، أنتما تمارسان أفضل مهنة على الإطلاق، وتميزكما في الأداء هو السر الأكبر لنجاح المدارس، فشكراً لكما على اختيار هذه المهنة السامية.
كما شارك مساعد مدير تعليم الأفلاج لشؤون تعليم البنين "محمد البشر"، في الحائط الإلكتروني بالقول: إنما تنهض الأمم، وترتقي المجتمعات، بالمعلم المخلص لعقيدته ووطنه، الحريص على تطوير قدراته ومواهبه باستمرار، الذي يعامل تلاميذه معاملة الأب الحنون على أولاده.
وقال المساعد للشؤون المدرسية بتعليم الأفلاج فهد الحقباني: أخي المعلم أختي المعلمة؛ أنتما من صنعتما القامات البارزة في المجتمع فأثمر عطاؤكم ثماراً يانعة في تخريج أجيال نافعة لأمتهم ووطنهم، فكلنا نقف تكريمًا ووفاءً لكم .. بارك الله في عطائكما ورزقكما جناته.
المصدر:- صحيفة سبق
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