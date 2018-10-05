أحد أبطال حرب أكتوبر: تحملنا ما لا يتحمله بشر

وجه اللواء طيار أمين راضي، أحد أبطال القوات الجوية في نصر أكتوبر، التحية إلى رجال حرب أكتوبر، معقبًا: "تحملوا ما لا يتحمله بشر".





وأشار "راضي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الجمعة، إلى أن هناك من قدموا روحهم فداءًا لبلدهم، موجهًا رسالة إلى المصريين: "حبوا بلدكم".



