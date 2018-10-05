جوارديولا يعلن جاهزية دي بروين لموقعة ليفربول

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، إمكانية مشاركة كيفن دي بروين في مباراته أمام ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي.

وأوضح جوارديولا، في المؤتمر الصحفي للمباراة، أن دي بروين يخضع لاختبار طبي لتحديد إمكانية مشاركته في لقاء ليفربول مؤكدًا أنه تحسن وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة.

جدير بالذكر فأن دي بروين يغيب عن مانشستر سيتي منذ أغسطس الماضي، بسبب الإصابة التي لحقت به في مران الفريق وكان الجهاز الطبي قد أعلن أنه يحتاج لـ 3 أشهر للعودة للتدريبات مجددًا.