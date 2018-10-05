سبق – السعودية | الدفاع المدني يغلق محطة وقود في الجوف
الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:32 مالفجر السعودي
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أغلق مفتشو السلامة في الدفاع المدني بمنطقة الجوف محطة وقود؛ لم تلتزم بتعليمات وإجراءات السلامة، وذلك حتى معالجة الملاحظات، واستكمال الإجراءات كافة المترتبة عليها.
وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي أن ذلك يأتي استمرارًا لأعمال المسح الميداني لمفتشي السلامة وفقًا لخطة العمل السنوية؛ وذلك لمنع وضبط وإيقاف المنشآت المخالفة لإجراءات وتعليمات السلامة.
وأهاب النقيب الضويحي بجميع المنشآت الحيوية إلى الالتزام باشتراطات الدفاع المدني للسلامة، وعدم التهاون في ذلك. مؤكدًا استمرار عمل فرق الإشراف الوقائي لتفقد جميع المنشآت، وضبط أي مخالفات تمثل خطرًا على السلامة العامة، وتطبيق الإجراءات النظامية بكل حزم لتجنب ما قد يترتب على هذه المخالفات من مخاطر على الأرواح والممتلكات.
المصدر:- صحيفة سبق
أغلق مفتشو السلامة في الدفاع المدني بمنطقة الجوف محطة وقود؛ لم تلتزم بتعليمات وإجراءات السلامة، وذلك حتى معالجة الملاحظات، واستكمال الإجراءات كافة المترتبة عليها.
وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي أن ذلك يأتي استمرارًا لأعمال المسح الميداني لمفتشي السلامة وفقًا لخطة العمل السنوية؛ وذلك لمنع وضبط وإيقاف المنشآت المخالفة لإجراءات وتعليمات السلامة.
وأهاب النقيب الضويحي بجميع المنشآت الحيوية إلى الالتزام باشتراطات الدفاع المدني للسلامة، وعدم التهاون في ذلك. مؤكدًا استمرار عمل فرق الإشراف الوقائي لتفقد جميع المنشآت، وضبط أي مخالفات تمثل خطرًا على السلامة العامة، وتطبيق الإجراءات النظامية بكل حزم لتجنب ما قد يترتب على هذه المخالفات من مخاطر على الأرواح والممتلكات.
المصدر:- صحيفة سبق
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