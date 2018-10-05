مايكل أوين: ما يحدث مع صلاح أمر طبيعي

يرى مايكل أوين، نجم ليفربول السابق، أن الفرعون المصري محمد صلاح لم يختلف أداءه الفني عن الموسم الماضي على الرغم من تراجع معدل التهديف لديه.

وأكد أوين، خلال حديثه لقناة "بي تي سبورت"، أن عدم تسجيل صلاح للأهداف لا يعني تراجع مستواه الفني والدليل أن لا يزا مصدر خطر على دفاعات الخصم.

كما أوضح نجم ليفربول السابق أن عدم تسجيل صلاح للأهداف أمر طبيعي مر به نجوم كرة القدم في العالم ولا يعني نهاية الطريق بالنسبة له.

ويلتقي فريق ليفربول مع مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل والموافق 7 أكتوبر، في إطار منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز.