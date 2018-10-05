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محمد رمضان يتخطى حاجز الـ 40 مليون مشاهدة بـ"الملك" (فيديو)

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 07:16 م
محمد رمضان يتخطى حاجز الـ 40 مليون مشاهدة بـالملك (فيديو)
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الفجر الفني
 

استطاع محمد رمضان، أن يتخطى حاجز الـ ٤٠ مليون مشاهدة، لأغنية "الملك"، الذي طرحها منذ أيام على قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

 

 

يُذكر أن أغنية "الملك" لن يختلف كثيرًا عن "نمبر وان" والرقصات الاستعراضية المعروفة عن محمد رمضان.

 

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان "رمضان" فيلم الديزل ويشاركه البطولة فتحي عبدالوهاب، ياسمين صبري، هنا شيحة، محمد ثروت، شيماء سيف، تامر هجرس، تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، إخراج كريم السبكى، وتدور أحداثه في إطار شعبي ويجسد رمضان فيه شخصية دوبلير.

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