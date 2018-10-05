احذري هذه العلامات قد تدل علي الإصابة بسرطان الثدي

يعد سرطان الثدي هو من أنواع السرطان الأكثر شيوعًا لدى النساء، والسبب الرئيسي الثاني للموت بعد سرطان الرئة، وعادة ما تكون الأعراض الأولية لسرطان الثدي تتمثل في ظهور الكتل والانتفاخات، إلا أن هناك علامات أخرى قد لا تعرفها بعض النساء.





نصحت الدكتورة سهام مجدي، استشاري الكشف المبكر وعلاج الأورام، بضرورة توجه المرأة للطبيب عند ظهور الأعراض التالية :-





1- الأحساس في ألم في الإبط أو الثدي.





2- افراز الثدي لمادة شفافة، ويمكن أن تكون مشابهة للدم من الحلمة، والتي قد تترافق أحياناً مع ورم في الثّدي.





3- ظهور طفح جلدي حول أو على واحدة من الحلمتين.





4- حدوث تفريغ من الحلمة وربما تحتوي على الدم.





5- تغيير في حجم أو شكل الثدي.





6- تقشير أو تساقط الجلد على الثدي أو الحلمة.





7- احمرار جلد الثدي وتحوله للون البرتقالي.





8- ظهور كتل صغيرة الحجم على سطح الثّدي، ويمكن الإحساس بها بمجرد اللمس.



