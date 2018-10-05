عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف مصدر في الطاقم الطبي بالنادي الأهلي، عن غياب التونسي علي معلول عن صفوف الفريق حتى نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا.









وتأكد غياب معلول عن المارد الأحمر بعد إصابته بتمزق في العضلة الضامة أثناء مشاركته في مباراة وفاق سطيف الجزائري بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









ويحتاج التونسي معلول لشهرين حتى يتعافى من الإصابة التي لحقت به واستعادة مستواه البدني والفني.





وكان النادي الأهلي قد فاز على وفاق سطيف بهدفين دون رد في ذهاب دور نصف نهائي الأبطال ليضع قدمًا في نهائي الشامبيونزليج.



