ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 07:04 م
عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا
طباعة
الفجر الرياضي
 
كشف مصدر في الطاقم الطبي بالنادي الأهلي، عن غياب التونسي علي معلول عن صفوف الفريق حتى نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وتأكد غياب معلول عن المارد الأحمر بعد إصابته بتمزق في العضلة الضامة أثناء مشاركته في مباراة وفاق سطيف الجزائري بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


ويحتاج التونسي معلول لشهرين حتى يتعافى من الإصابة التي لحقت به واستعادة مستواه البدني والفني.

 وكان النادي الأهلي قد فاز على وفاق سطيف بهدفين دون رد في ذهاب دور نصف نهائي الأبطال ليضع قدمًا في نهائي الشامبيونزليج.

المزيد عن: وفاق سطيف الجزائري علي معلول دوري أبطال أفريقيا الأهلي إصابة علي معلول أخبار الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
التعاون
1
x
17:25
1
الشباب
أحد
0
x
17:45
0
الباطن
الأهلي
2
x
17:50
2
الفيصلي
النصر
-
x
19:40
-
الحزم
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
21:00
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
20:30
-
فروسينوني
الدوري الألماني
فيردر بريمن
-
x
20:30
-
فولفسبورج
الدوري المصري
الداخلية
1
x
14:59
2
النجوم
إنبي
1
x
18:00
2
الإنتاج الحربي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/5/2018 7:40:01 PM