الليلة.. أسامة كمال يكشف التفاصيل الكاملة لنصر اكتوبر بمساء "DMC"

يكشف الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء DMC، اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة، التفاصيل الكاملة لنصر حرب أكتوبر، وذلك بمناسبة الذكرى رقم ٤٥ لنصر أكتوبر ، وكيف انتظرنا المعركة وكيف كان الاستعداد، وكيف كسبنا الاعلام الدولى وليس اسرائيل فقط..

ويحلل الفقرة مع أسامة كمال في الاستديو كلا من طيار محمد قدرى بطل معركة المنصورة ولواء حمدى الحديدى آسر عساف ياجورى وحش المدرعات الإسرائيلية والدكتور محمد عبداللاه