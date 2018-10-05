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أسامة الأزهري: الصحابة لما دخلوا مصر زاروا الهرم (فيديو)

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 07:09 م
أسامة الأزهري: الصحابة لما دخلوا مصر زاروا الهرم (فيديو)
الدكتور أسامة الأزهري
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محمود الجلاد
 
استكمل الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الحلقة الثانية من برنامج "رؤى"  والتي جاءت بعنوان" الموفق عبداللطيف البغدادي.. الأهرام في عيون علماء الإسلام"، على  فضائية "دي ام سي".

وقال الأزهري ، إن الصحابة الكرام لما دخلو إلى أرض مصر، زاروا الهرم ووقفوا عنده وتعجبوا منه ونقشوا أسمائهم عليهم. 

وأضاف أن بعض المتحدثين الذين يقفون موقف العداء من هذه الأثار والذين أيدوا ما قامت به طالبان من تدمير بوذا ويريدون تكرار هذه التجرية مع الأهرمات،  يفوتهم أن الصحابة بالفعل دخلوا تلك البلاد ونظروا للآثار نظرة تعجب بما فيها من تماثيل.

وأوضح أن الصحبة الكرام دخلوا إلى مصر وبلاد الشام والعراق ورأو الآثار،  والتماثيل وتركوها، وتابع: كتاب المسالك والممالك  للجغرافي أبو القاسم بن خرداذبة، وهو من أدق الجغرافيين المسلمين وصفا للأماكن وتضاريسها قال إن من عجائب البنيان الهرمان بمصر، سمك كل واحد 400 ذراع كلما ارتفع دق وهما رخام ومرمر مكتوب عليهما كل سحر وعجب من الطب والنجوم، وبجانبه 10 أهرمات أصغر منهما.
 
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