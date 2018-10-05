أسامة الأزهري: الصحابة لما دخلوا مصر زاروا الهرم (فيديو)

استكمل الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الحلقة الثانية من برنامج "رؤى" والتي جاءت بعنوان" الموفق عبداللطيف البغدادي.. الأهرام في عيون علماء الإسلام"، على فضائية "دي ام سي".





وقال الأزهري ، إن الصحابة الكرام لما دخلو إلى أرض مصر، زاروا الهرم ووقفوا عنده وتعجبوا منه ونقشوا أسمائهم عليهم.





وأضاف أن بعض المتحدثين الذين يقفون موقف العداء من هذه الأثار والذين أيدوا ما قامت به طالبان من تدمير بوذا ويريدون تكرار هذه التجرية مع الأهرمات، يفوتهم أن الصحابة بالفعل دخلوا تلك البلاد ونظروا للآثار نظرة تعجب بما فيها من تماثيل.



