المركزي التركي يتوقع زيادة القروض مع استمرار الأزمة الاقتصادية

قال البنك المركزي التركي، اليوم الجمعة، إنه "يتوقع أن طلب الشركات على القروض بالعملة الأجنبية سينخفض في الربع الأخير من 2018، مع زيادة في الأنواع الأخرى من القروض".







وفي مسح للبنوك نشره على موقعه الإلكتروني، قال البنك المركزي، إنه "يتوقع أيضاً أن ينخفض الطلب على القروض الشخصية".