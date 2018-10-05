300 فنان يشاركون في احتفالات الأوبرا بعيدها الـ30 (صور)

بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، تحتفل دار الأوبرا المصرية يومي الأربعاء والخميس 10 و11 أكتوبر الجاري بمرور 30 عاما على افتتاحها في احتفالية فنية كبري تحمل عنوان "ثلاثون عاما من الفن والإبداع" مهداه الى روح المايسترو الراحل الدو مانياتو.

الدو مانياتو، يعد الأب الروحي لفناني الأوبرا ويشارك فيها أكثر من ثلاثمائة فنان ما بين عازف ومغنى وراقص من جميع الفرق الفنية ،صرح بذلك الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية وأضاف ان الاحتفالات تنطلق في السابعة مساء الأربعاء 10 أكتوبر بفعاليات في ساحات الأوبرا الخارجية في حضرة رموز الفن والموسيقي من مصر والعالم التي تتزين الساحات بمجسماتهم.

حيث يقام مسرح بجوار كل تمثال يعرض عليه أعماله منهم كوكب الشرق أم كلثوم ، العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والموسيقار العالمي تشايكوفسكي يلي ذلك عروض لمركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد في بهو المسرح الكبير.

حيث يقدم فصل الكلاكيت مجموعة متنوعة من الرقصات بعدها يقدم كورال الأطفال والشباب فقرة غنائية ثم تنتقل الفعاليات الى داخل المسرح الكبير وتبدأ بتكريم وزيرة الثقافة لخمسة شخصيات من المبدعين ممن اثروا الحياة الفنية في مصر و دار الأوبرا منذ افتتاحها وحتي الأن وهم "مغني الأوبرا الفنان حسن كامي ، المايسترو أحمد الصعيدي قائد اوركسترا القاهرة السيمفوني، رائد موسيقي الجاز الموسيقار يحي خليل، المايسترو صلاح غباشي، المدير الفني لفرقة بالية أوبرا القاهرة إرمينيا كامل".

وتابع صابر أن التكريمات تتواصل على مدار الموسم الفني للأوبرا هذا العام اعترافا بفضل كل من ساهم في وضع لبنه بدار الاوبرا وتقديرا لما قدموه على مدار 30 عاما .

يعقبها عرض فيلم تسجيلي يستعرض أهم الأحداث والعروض والفرق الفنية المحلية والعالمية على مدار 30 عاما، مونتاج وإعداد سامر ماضي واوضح ان نجوم فرقة أوبرا القاهرة والبالية يقدمان مشاهد من أشهر الأوبرات والباليهات العالمية بمشاركة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الايطالي ديفيد كرشينزي ومنها آريات من أوبرات منها (مصارع الثيران من أوبراكارمن ،السلام يا الهي من اوبرا قوة القدر ،رقصة الساعات من اوبرا الجيوكاندا ، كم من الحب لديك اكسير الحب وباركالور من اوبرا حكايات هوفمان ).

اداء نجوم فرقة أوبرا القاهرة (ايمان مصطفي – رضا الوكيل – رشا طلعت – جولي فيظي – منى رفله – مصطفي محمد) بالإضافة الي رقصات لفرقة بالية أوبرا القاهرة تحت إشراف وتدريب ارمينيا كامل من باليهات (كارمن وتانجو وساعات الرقص ) بعدها تقدم فرقة الموسيقي العربية بقيادة المايسترو مصطفي حلمي منها موسيقي الزيني بركات لعمار الشريعي – اوبريت الارض الطيبة من كلمات حسين السيد والحان محمد عبد الوهاب اداء نجوم الغناء بفرق الموسيقي العربية ( رحاب مطاوع – محمد حسن – صابرين النجيلي – مصطفي النجدي – حنان عصام – وليد حيدر).

ويختتم الاحتفال بفاصل للدراما الموسيقية المصرية والعالمية لاوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو احمد عاطف يتضمن موسيقى حياتي – سر طاقية الاخفاء – الايدي الناعمة – أخطر رجل في العالم – عائلة زيزي – امبراطورية ميم – تايتنك غناء السوبرانو ايمان مصطفي مع كورال أكابيلا .. تصميم الديكور محمد الغرباوي والاضاءة ياسر شعلان وصوت محمود عبد اللطيف والاخراج حازم طايل ، وأكد مجدي صابر ان الاوبرا المصرية عبر تاريخها كان لها دور مؤثر وايجابي في المجتمع ونجحت في صناعة حضارة فنية من خلال احتفاظها بالتراث المصري والعربي وايضا تبني مواهب الشباب والمبدعين بجانب تقديم الفنون والفرق العالمية فأصبحت احد النوافذ الهامة التى يتطلع منها الجمهور على ثقافات الاخر وباتت أحد المقاصد الهامة لحوار الثقافات بين مصر والعالم.

يذكر أن دار الأوبرا المصرية الجديدة افتتحت فى العاشر من أكتوبر عام ١٩٨٨ وتعد الأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة إفريقيا وتبقي مصر رائدة في مجال فنون الاوبرا منذ عام 1869 عند إفتتاح دار الأوبرا الخديوية القديمة التى احترقت عام 1971 وانشأت الاوبرا الجديد بمنحة من الحكومة اليابانية وتضم حاليا 14 فرقة فنية و7 مسارح بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور .