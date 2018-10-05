ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

بث مباشر السعودية الرياضية | مباراة النصر والحزم | شاهد دوري بلس Dawri Plus

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 07:04 م
بث مباشر السعودية الرياضية | مباراة النصر والحزم | شاهد دوري بلس Dawri Plus
طباعة
 

القنوات الناقلة لعرض مباراة النصر والحزم، حيث سيتم العرض على قناة KSA Sports السعودي وذلك عبر شبكاتها وبالأخص قناة KSA Sport HD2، ولا تنسوا ترك توقعاتكم للنتيجة من خلال التعليقات أسفل المقال.

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية نحو مباراة النصر والحزم اليوم الجمعة 5-10-2018 في السابعة والـ20 دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة والـ20 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري السعودي.

 

 

 

معلومات عن المباراة:

 

يدخل فريق النصر مباراة اليوم بحثا عن الفوز ومواصلة سلسلة نتائجه المميزة في بطولة الدوري، للمنافسة بقوة على لقب الدوري، حيث يحتل النصر المركز الأول مناصفة مع الهلال برصيد 12 نقطة وفارق الأهداف لصالح الزعيم.

 

 

 

وكان النصر قد فاز في أخر مباراة له على الجزيرة الإماراتي بالبطولة العربية، ليتأهل لدور الـ16 .

 

 

 

ويعيش العالمي حالة من التألق في الموسم الجديد حيث فاز في 6 لقاءات بواقع 4 في الدوري ومباراتين في البطولة العربية، ويعول الفريق كثيرا على نجمه الاول المهاجم النيجيري أحمد موسى.

 

 

 

بينما يدخل نادي الحزم اللقاء وهو في المركز الثامن في جدول الدوري السعودي “برصيد5 نقطة، لتمكنه في أخر مباراة له في الدوري السعودي من هزيمة فريق نادي الفيصلي بتسجيل هدفين في شباكه مقابل هدف واحد وذلك يوم الخميس 27 سبتمبر الماضي.

 

 

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

 

 تنطلق مباراة النصر والحزم اليوم الجمعة 5-10-2018 في  السابعة والـ40 دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة والـ40 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الأولى.

 


المزيد عن: ول هاجم مباراة النصر والحزم اليوم مباراة النصر والحزم لحزم ساب النصر والحزم السعودى
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
التعاون
1
x
17:25
1
الشباب
أحد
0
x
17:45
0
الباطن
الأهلي
2
x
17:50
2
الفيصلي
النصر
-
x
19:40
-
الحزم
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
21:00
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
20:30
-
فروسينوني
الدوري الألماني
فيردر بريمن
-
x
20:30
-
فولفسبورج
الدوري المصري
الداخلية
1
x
14:59
2
النجوم
إنبي
1
x
18:00
2
الإنتاج الحربي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/5/2018 7:40:01 PM