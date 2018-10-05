Ksa Sport 1.. بث مباشر مباراة النصر والحزم عبر دوري بلس | شاهد أهم مباريات اليوم AlNassr | يلا شوت| Dawriplus

كان النصر قد فاز في أخر مباراة له على الجزيرة الإماراتي بالبطولة العربية، ليتأهل لدور الـ16 .

ويعيش العالمي حالة من التألق في الموسم الجديد حيث فاز في 6 لقاءات بواقع 4 في الدوري ومباراتين في البطولة العربية، ويعول الفريق كثيرا على نجمه الاول المهاجم النيجيري أحمد موسى. بينما يدخل نادي الحزم اللقاء وهو في المركز الثامن في جدول الدوري السعودي “برصيد5 نقطة، لتمكنه في أخر مباراة له في الدوري السعودي من هزيمة فريق نادي الفيصلي بتسجيل هدفين في شباكه مقابل هدف واحد وذلك يوم الخميس 27 سبتمبر الماضي.





وأشارت لجنة المسابقات، إن سبب تأجيل لقاء النصر والحزم، يعود لإجراء اختبارات خاصة بالجهد الكهربائي في ملعب المباراة.





يذكر أن فريق النصر يملك العلامة الكاملة في الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يملك فريق الحزم 5 نقاط.





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يلا شوت بدون تقطيع .. مباراة النصر والحزم بث مباشر

تنطلق بعد ساعات من الان مباراة من أهم مباريات اليوم تجمع بين النصر والحزم فتى النصر الذهبي فهد المولد يتصدر تشكيل فريقه الأساسي في مواجهة الفريق السعودي الذي يقوده المخضرم فتحي الجبال في ملعب الحزم .





ويبدأ النصر مواجهة الحزم بالتشكيل التالى:

سيفتقد العالمي لخدمات حارسه البديل عبد الله العويشير بعد إصابته بتمزق في العضلة الضامة، لكن الخبر الجيد لعشاق العالمي هو عودة متوسط الميدان البرازيلي بيتروس ماثيوس من الإصابة.

سيبدأ كارينيو بطريقته المعتادة وسيعتمد على أكثر العناصر الأساسية له، ومن المتوقع أن يدفع بمحترفه في وسط الميدان بجانب إبراهيم غالب في محور الوسط.









التشكيل | 4-2-3-1





براد جونز

حمد آل منصور - عمر هوساوي - برونو أوفيني - سلطان الغنام

بيتروس - عبد العزيز الجبرين

أحمد موسى - جوليانو - نور الدين أمرابط

عبد الرزاق حمد الله





ويبدأ الحزم أمام النصر بالتشكيل الآتي:-

لن يغيب عن الحزم أي لاعب للإصابة أو الإيقاف في اللقاء ضد النصر، وسيكون الفريق كامل العدد في مواجهة العالمي.





سيبدأ دانييل إيسايلا بالطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي..

التشكيل | 4-2-3-1





مليك عسله

خالد البركة - سيف حسين - أليماو - مسعود بخيت

موراليا - إسماعيل مسلمي

جون باجوي - رودولفو - يوسف قلفا

جيلبرت ألفاريز













القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الحزم :





أعلنت قناة السعودية الرياضية عن نقل مباراة النصر ضد الحزم في الدوري السعودي على قناة "السعودية الرياضية 1" Al Riyadiah SPORTS HD 5 الرياضية ويعلق على المباراة السعودي فهد العتيبي.





موعد المباراة :





8:40 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:40 مساءاً بتوقيت مصر .

8:40 مساءاً بتوقيت فلسطين .

8:40 مساءاً بتوقيت الأردن.

8:40 مساءاً بتوقيت سوريا .

8:40 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:40 مساءاً بتوقيت العراق .

7:40 مساءاً بتوقيت السودان .

8:40 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:40 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:40 مساءاً بتوقيت تونس .

6:40 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:40 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:40 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:40 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:40 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:40 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:40 مساءاً بتوقيت قطر.

5:40 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:40 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:40 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .











