عاجل.. مشاهدة مباراة النصر والحزم (بث مباشر)| مشاهدة مباراة النصر والحزم الآن Youtube| دوري بلس| السعودية

وسيتم إذاعة مباراة النصر والحزم مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات "Test sport HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية نحو مباراة النصر والحزم اليوم الجمعة 5-10-2018 في السابعة والـ20 دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة والـ20 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري السعودي. معلومات عن المباراة: يدخل فريق النصر مباراة اليوم بحثا عن الفوز ومواصلة سلسلة نتائجه المميزة في بطولة الدوري، للمنافسة بقوة على لقب الدوري، حيث يحتل النصر المركز الأول مناصفة مع الهلال برصيد 12 نقطة وفارق الأهداف لصالح الزعيم. وكان النصر قد فاز في أخر مباراة له على الجزيرة الإماراتي بالبطولة العربية، ليتأهل لدور الـ16 . ويعيش العالمي حالة من التألق في الموسم الجديد حيث فاز في 6 لقاءات بواقع 4 في الدوري ومباراتين في البطولة العربية، ويعول الفريق كثيرا على نجمه الاول المهاجم النيجيري أحمد موسى. بينما يدخل نادي الحزم اللقاء وهو في المركز الثامن في جدول الدوري السعودي “برصيد5 نقطة، لتمكنه في أخر مباراة له في الدوري السعودي من هزيمة فريق نادي الفيصلي بتسجيل هدفين في شباكه مقابل هدف واحد وذلك يوم الخميس 27 سبتمبر الماضي. موعد المباراة والقنوات الناقلة: تنطلق مباراة النصر والحزم اليوم الجمعة 5-10-2018 في السابعة والـ40 دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة والـ40 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الأولى.

