ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مصطفى بكري يوجه رسالة إلى موظفي "القومية للأسمنت"

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 06:52 م
مصطفى بكري يوجه رسالة إلى موظفي القومية للأسمنت
طباعة
داليا الحسين
 
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن حالة من القلق تنتاب عمال وموظفين الشركة القومية للأسمنت بعد قرار تصفيتها، والبالغ عددهم أكثر من 3 آلاف ومائتين شخص.

وطالب بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، بالحفاظ على حقوق العاملين، مضيًفا: "قرار التصفية أصيب الجميع بجرح غائر في النفوس لأنها تعد الشركة الحكومية الوحيدة المتبقية من 19 شركة حكومية تم بيعهم فضلًا عن قيمتها التاريخية".

ووجه حديثه للعاملين في الشركة "القومية للأسمنت" قائلًا: " أنتم شرفاء دافعتوا حتى اللحظة الأخيرة وحذرته كثيرًا من مخاطر الخسارة.. وأنتم لستم طرف في الخسارة وقمتهم بأداء واجبكم بأمانة"، منوهًا إلى أن قرار التصفية أصاب العاملين بحالة من البكاء.
المزيد عن: مصطفى بكري اهم اخبار توك شو التوك شو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
التعاون
1
x
17:25
1
الشباب
أحد
0
x
17:45
0
الباطن
الأهلي
2
x
17:50
2
الفيصلي
النصر
-
x
19:40
-
الحزم
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
21:00
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
20:30
-
فروسينوني
الدوري الألماني
فيردر بريمن
-
x
20:30
-
فولفسبورج
الدوري المصري
الداخلية
1
x
14:59
2
النجوم
إنبي
1
x
18:00
2
الإنتاج الحربي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/5/2018 7:30:01 PM