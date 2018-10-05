مصطفى بكري يوجه رسالة إلى موظفي "القومية للأسمنت"
الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 06:52 مداليا الحسين
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن حالة من القلق تنتاب عمال وموظفين الشركة القومية للأسمنت بعد قرار تصفيتها، والبالغ عددهم أكثر من 3 آلاف ومائتين شخص.
وطالب بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، بالحفاظ على حقوق العاملين، مضيًفا: "قرار التصفية أصيب الجميع بجرح غائر في النفوس لأنها تعد الشركة الحكومية الوحيدة المتبقية من 19 شركة حكومية تم بيعهم فضلًا عن قيمتها التاريخية".
ووجه حديثه للعاملين في الشركة "القومية للأسمنت" قائلًا: " أنتم شرفاء دافعتوا حتى اللحظة الأخيرة وحذرته كثيرًا من مخاطر الخسارة.. وأنتم لستم طرف في الخسارة وقمتهم بأداء واجبكم بأمانة"، منوهًا إلى أن قرار التصفية أصاب العاملين بحالة من البكاء.
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