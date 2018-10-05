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مسنة أمریكیة تعثر على "ألماسة" بوزن 3 قیراطات في فوهة بركانیة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 06:45 م
مسنة أمریكیة تعثر على ألماسة بوزن 3 قیراطات في فوهة بركانیة
ألماسة
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عثرت مسنة أمريكیة، 71 عاما، على ألماسة بعیار يقارب 3 قیراطات في حديقة عامة أنشئت على فوهة بركان خلال حملة بحث استغرقت 10 دقائق فقط في حديقة بولاية أركنساس.

وأوضحت المتحدثة باسم متنزهات ولاية أركنساس، میج ماثیوز، أن المرأة التي وجدت هذا "الكنز" متقاعدة من ولاية كولورادو، طلبت عدم الكشف عن هويتها، وأنها اعتقدت في البداية أن الألماسة مجرد قطعة من الزجاج وأعطتها لابنها وواصلت هي وعائلتها البحث في حديقة "حمم بركان الألماس".

وأضافت أنه بعد مرور ساعة عادت المسنة إلى مكتب الحديقة وعرضت ما وجدته على الموظفین، فأخبروها أن
 ما وجدته ألماسة حقیقیة بعیار 63.2 قیراط، وهي الأكبر بین ما تم اكتشافه في الحديقة التي هي عبارة عن
 فوهة بركانیة متآكلة يُسمح للزوار بالاحتفاظ بما يعثرون علیه فیها.
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