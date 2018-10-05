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تقارير: مودريتش مستاء من ريال مدريد ويحدد وجهته المقبلة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 06:46 م
تقارير: مودريتش مستاء من ريال مدريد ويحدد وجهته المقبلة
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منى العوضي
 
يفكر الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، في ترك الدوري الإسباني نظرًا لعدم شعوره بالراحة حاليًا في فريقه، ويأتي ذلك نظرًا لعدم اقتناعه بأسلوب معاملة المدرب جولين لوبيتيجي معه.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية؛ أن مودريتش كان يريد الرحيل عن الريال عندما علم بمغادرة زين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو لكن رئيس النادي فلورنتينو بيريز منع ذلك.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن لوكا كان قريب من الانتقال إلى الدوري الإيطالي وبالتحديد نادي إنتر ميلان في الانتقالات الصيفية الماضية لكن فلورنتينو بيريز رئيس الريال قد عطّل الصفقة.

ويعتقد مودريتش أن مسيرته مع الريال قد انتهت خصوصًا أنه لا يشعر بالراحة مع الفريق وسط تجاهل لوبيتيجي له وجلوسه على مقاعد البدلاء في بعض المباريات.

وأكدت الصحيفة أن لوكا مودريتش لن يتواجد مع ريال مدريد في الموسم المقبل وأنه حدد وجهته المقبل وهي الدوري الإيطالي.
المزيد عن: لوكا مودريتش ريال مدريد جولين لوبيتيجي الدوري الإسباني إنتر ميلان الإيطالي
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