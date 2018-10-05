أحمد موسى يقود هجوم النصر أمام الحزم

برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟

وليد سليمان 61.7738% إسلام عيسى 7.0989% طاهر محمد طاهر 1.8084% محمود علاء 9.0804% يوسف أوباما 7.0989% أحمد فتحي 9.4459% عامر عامر 1.0196% لاعب آخر 2.6741%