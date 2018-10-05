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أحمد موسى يقود هجوم النصر أمام الحزم

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 06:42 م
أحمد موسى يقود هجوم النصر أمام الحزم
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أحمد عصام
 
أعلن دانيال كارينيو المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي الحزم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : براد جونز

خط الدفاع : سلطان الغنام - برونو اوفيني - عمر هوساوي - حمد آل منصور

خط الوسط : بيتروس - عبد العزيز الجبرين - جوليانو - نور الدين مرابط

خط الهجوم : عبد الرزاق حمدالله - أحمد موسي
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