نشرة أخبار السادسة.. ملوك الدول العربية يهنئون السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر.. واطلاق مبادرة "وطن بلا إدمان"

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذايقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها افتتاح مسجد تطندي بواحة سيوة، وتهنئة السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر، واتفاق روسيا وإيران على التعامل بالعملة المحلية.

افتتاح مسجد تطندي بواحة سيوة

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، صباح اليوم، مسجد تطندي الأثري في قرية شالي بواحة سيوة، والمعروف بمسجد الشيخ حسينة بمحافظة مطروح، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره وترميمه.

الأزهر يهنئ السيسي بانتصارات أكتوبر

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهنئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر؛ التي ضرب فيها جيشنا الباسل أروع الأمثلة في البطولة والتضحية؛ لتحرير الأرض واستعادة الكرامة.

وزير الأوقاف يطلق مبادرة "وطن بلا إدمان"

أعلن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إطلاق مبادرة "وطن بلا إدمان"، على أن تبدأ فعالياتها، غدًا السبت الساعة 12 ظهرا، بديوان عام الوزارة.

"القوى العاملة" بالمحافظات تبحث إضافة فئات جديدة للعمالة غير المنتظمة

اختتمت ورشة العمل الخاصة بمديري إدارات العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، بمديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد مناقشة الفئات المقترح إضافتها للعمالة غير المنتظمة وآليات شمول عمال المناجم ومحاجر، والبحر، والآثار والساحات وغيرها من الفئات، فضلا عن المعوقات التي تعترض سير العمل في حضور ممثلي النقابات العمالية،وخطة العمل بوزارة القوي العاملة بالمرحلة القادمة من ميكنة مالية والدعاية والإعلام.

١٤ نوفمبر.. بدء المرحلة الثانية لمعهد محاماة القاهرة الكبرى‎

يعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى أولى محاضراته في الدورة الثانية، يوم الأربعاء الموافق 14 نوفمبر المقبل، لمحامين ومحاميات الجدول العام بفرعيات القاهرة الكبرى، تحت رعاية سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

أرسل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر.

الملكة إليزابيث تخلي غرفها في قصر باكنجهام لهذا السبب

أعلن مسؤول كبير، اليوم الجمعة، أن الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، ستخلي غرفها الخاصة في قصر باكنجهام عام 2025، في إطار خطة صيانة للمبنى تستمر 10 أعوام.

روسيا وإيران تتفقان على التعامل بالعملة المحلية

أكد رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، أنه اتفق مع نظيرته الروسية، إلفيرا نابيولينا، حول التعامل بالعملة المحلية لكلا البلدين في التعاملات التجارية.



