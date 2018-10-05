ريال مدريد يستأنف تدريباته بمشاركة "بيل" وغياب هذا الثلاثي للإصابة
الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 05:21 معمر عبدالعزيز
استأنف فريق ريال مدريد الإسباني تدرباته الجماعية، اليوم الجمعة، بمشاركة جاريث بيل لكن بدون فرانشيسكو ايسكو، وكذلك مارسيلو وكارفخال، حيث يخوض الفريق آخر حصة تدريبية له قبل السفر لفيتوريا.
وخلال يوم السبت، سيواجه ريال مدريد نادي ديبورتيفو ألافيش على ملعب مينديزوروتا ومن أجل ذلك فقد أكمل الفريق الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة، مع تواجد جاريث بيل لكن بدون مارسيلو، ايسكو وداني كارفخال الغائبين عن لقاء نهاية هذا الأسبوع.
وأكمل اللاعب الويلزي الحصة التدريبية بنجاح مع باقي زملائه، وعلمت مصادر ماركا أن اللاعب أصبح جاهزا ولا يعاني من أي إصابات رغم استبداله بين شوطي لقاء ديربي مدريد، وعلى ذلك فإنه سيكون متواجدا لقيادة هجوم الفريق الأبيض ضد ألافيش.
سمح جولين لوبيتيجي لعشرة لاعبين من الكاستيا بالتدرب رفقة عناصر الفريق الأول في فالديبيباس بما فيهم سيرخيو لوبيز، خافي سانشيز وأدريان دي لافوينتي.
المزيد عن: مباراة يال مريد وألافيش مارسيلو كارفخال ريال مدريد جاريث بيل الليجا إيسكو