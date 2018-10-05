ريال مدريد يستأنف تدريباته بمشاركة "بيل" وغياب هذا الثلاثي للإصابة

استأنف فريق ريال مدريد الإسباني تدرباته الجماعية، اليوم الجمعة، بمشاركة جاريث بيل لكن بدون فرانشيسكو ايسكو، وكذلك مارسيلو وكارفخال، حيث يخوض الفريق آخر حصة تدريبية له قبل السفر لفيتوريا.





وخلال يوم السبت، سيواجه ريال مدريد نادي ديبورتيفو ألافيش على ملعب مينديزوروتا ومن أجل ذلك فقد أكمل الفريق الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة، مع تواجد جاريث بيل لكن بدون مارسيلو، ايسكو وداني كارفخال الغائبين عن لقاء نهاية هذا الأسبوع.

