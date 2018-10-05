يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والفيصلي بث مباشر yalla shoot | كورة ستار | كورة لايف | كول كورة

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الاهلي السعودي والفيصلي

في أقوى مواجهات الجولة الخامسة للدوري السعودي، يلتقي فريق الأهلي والذي يتواجد ضمن صفوفه الثنائي المصري عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي ضد فريق الفيصلي في السادسة مساءا الا 10 دقائق بتوقيت القاهرة السابعة الا 10 دقائق بتوقيت السعودية، في مباراة ينتظرها عشاق الكرة العربية.

معلومات عن المباراة:

ويسعى الأهلي للثأر من الفيصلي بعدما أطاح به في الموسم الماضي من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويحتل الأهلي المركز الثالث في بطولة الدوري السعودي برصيد 10 نقاط خلف الهلال والنصر المتصدرين بـ12 نقطة، ويسعى الأهلي للاستمرار في تحقيق الانتصارات من أحل مزاحمة الهلال والنصر على الصدارة.

بينما يدخل الفيصلي مباراة اليوم وعينه على نقاط المباراة الثلاث من أجل تعديل وضعه في المسابقة، حيث يحتل الفريق المركز التاسع برصيد 4 نقاط بعد فوز مباراة وتعادل مباراة وخسارة مبارتين .

ويعيش الأهلي حالة من الاستقرار الفني بعد الفوز في البطولة العربية على المحرق البحريني والتأهل لدور الـ16 للبطولة العربية.

ونجح عبد الله السعيد في قيادة فريقه أهلي جدة للفوز على الباطن في الجولة الرابعة للدوري السعودي بثنائية نظيفة بعدما أحرزهدفا رائعا وكان من نجوم اللقاء.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والفيصلي اليوم الجمعة 5-10-2018 في الساعة السادسة مساءا الا 10 دقائق بتوقيت القاهرة السابعة الا 10 دقائق بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة على قناة السعودية الرياضية.



