بطل العالم في الخماسي يرفع علم مصر بافتتاح أولمبياد الأرجنتين

اختارت البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد الشباب في الأرجنتين اللاعب أحمد الجندي بطل العالم في الخماسي الحديث لحمل العلم المصري في حفل افتتاح الدورة.





يقام حفل الافتتاح مساء غد السبت حيث قامت البعثة المصرية بعدة مقابلات مع أبرز اللاعبين في البعثة من أبطال العالم للشباب في ألعاب الملاكمة والتايكوندو والخماسي لاختيار من يحمل علم مصر حيث تم الاستقرار على أحمد الجندي بطل العالم للشباب في الخماسي الحديث لحمل العلم المصري في الافتتاح.





ويتواصل هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية مع مسئولي البعثة بشكل مستمر للتعرف على أحوال الجميع والاستعدادات التي تتم للمشاركة في حفل الافتتاح الذي يقام غدا لدورة ألعاب الشباب التي تستمر حتى يوم 18 أكتوبر الجاري.