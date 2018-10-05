ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

بطل العالم في الخماسي يرفع علم مصر بافتتاح أولمبياد الأرجنتين

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 05:11 م
بطل العالم في الخماسي يرفع علم مصر بافتتاح أولمبياد الأرجنتين
طباعة
علاء خليف
 
اختارت البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد الشباب في الأرجنتين اللاعب أحمد الجندي بطل العالم في الخماسي الحديث لحمل العلم المصري في حفل افتتاح الدورة.

يقام حفل الافتتاح مساء غد السبت حيث قامت البعثة المصرية بعدة مقابلات مع أبرز اللاعبين في البعثة من أبطال العالم للشباب في ألعاب الملاكمة والتايكوندو والخماسي لاختيار من يحمل علم مصر حيث تم الاستقرار على أحمد الجندي بطل العالم للشباب في الخماسي الحديث لحمل العلم المصري في الافتتاح.

ويتواصل هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية مع مسئولي البعثة بشكل مستمر للتعرف على أحوال الجميع والاستعدادات التي تتم للمشاركة في حفل الافتتاح الذي يقام غدا لدورة ألعاب الشباب التي تستمر حتى يوم 18 أكتوبر الجاري.
المزيد عن: هشام حطب اللجنة الأولمبية أولمبياد الشباب في الأرجنتين أحمد الجندي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
التعاون
0
x
17:25
1
الشباب
أحد
0
x
17:45
0
الباطن
الأهلي
0
x
17:50
0
الفيصلي
النصر
-
x
19:40
-
الحزم
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
21:00
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
20:30
-
فروسينوني
الدوري الألماني
فيردر بريمن
-
x
20:30
-
فولفسبورج
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/5/2018 6:00:03 PM