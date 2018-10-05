الاتحاد يقيم معسكر إعدادي قصير في الطائف

تقرر أن تغادر بعثة نادي اتحاد جدة السعودي بقيادة المدرب الجديد سلافين بيليتش، بعد 3 أيام إلى الطائف لإقامة معسكر إعدادي قصير.





وكان فريق اتحاد جدة قد خسر، أمس الخميس، من الفتح بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وتستمر معاناة نادي الاتحاد ويحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد نقطة واحدة بعد أن خسر من "الشباب والقادسية والتعاون والفتح" وتعادل مباراة مع الوحدة.





ويسعى "بيليتش" المدرب الجديد للاتحاد للسيطرة على أوضاع الفريق والعودة لنغمة الانتصارات مجددًا ومحاولة إصلاح وضع النمور في جدول الترتيب.