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موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي ومشاهدة البث المباشر

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 05:06 م
موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي ومشاهدة البث المباشر
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أحمد عصام
 

يواجه نادي مانشستر يونايتد، منافسه نادي نيوكاسل يونايتد، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 10 نقاط، بينما يحل نادي نيوكاسل في المركز الثامن عشر برصيد نقطتين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يوم السبت 6 أكتوبر 2018 وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يوم السبت، عبر البث الحي والمباشر على قناة "beINSPORTS HD 2".

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.

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