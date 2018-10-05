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كلوب: نحتاج لنكون في مستوانا 110% للفوز على السيتي

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 05:02 م
كلوب: نحتاج لنكون في مستوانا 110% للفوز على السيتي
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منى العوضي
 
أوضح يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أن مواجهة مانشستر سيتي ستكون صعبة نظرًا لقوة الخصم لكنه يؤكد على ثقته في لاعبي الريدز.

‏وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نحن بحاجة إلى أن نكون في مستوانا 100% إذا لم يكن 110% للفوز على مان سيتي".

وأضاف: "‏بعد نهاية مباراة تشيلسي سألني سارّي هل انت مستمتع قلت نعم، في كرة القدم نحن لا ننقذ الأرواح، أهم شيء في الملعب هو خلق الفرص وإمتاع الناس وفريق بيب جوارديولا هو الأفضل في ذلك".

وتابع: "‏مان سيتي فريق قوي جداً، انتصرنا عليهم 3 مرات الموسم الماضي ولكن هذا لا يعني أن أذهب لغرفة الملابس وأقول للاعبين الآن نعرف كيف نهزمهم، إنها مباراة صعبة ضد أحد أقوى فرق كرة القدم في العالم الآن".

وأكمل: "‏السيتي لا يفقدون التركيز، في الموسم الماضي تقدمنا 4-1 ورغم ذلك لم يستسلموا وانتهت المباراة 4-3، أنا أكن لهم كل الاحترام، إذا أردنا الفوز يجب أن نركز مثلما يفعلوا وأن نجعلهم بعيدين عن مرمانا".
المزيد عن: يورجن كلوب مانشستر سيتي ليفربول الإنجليزي الدوري الإنجليزي
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