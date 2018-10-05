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موعد مباراة ريال مدريد وألافيس بالدوري الأسباني والقنوات الناقلة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 05:02 م
موعد مباراة ريال مدريد وألافيس بالدوري الأسباني والقنوات الناقلة
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أحمد عصام
 

يواجه نادي ريال مدريد الإسباني، نظيره نادي ألافيس، يوم السبت 6 أكتوبر في الساعة 6:30 مساءً علي ملعب ألافيس، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

ويرغب الريال في الفوز بلقب بطولة الليجا، بعدما خسره في الموسم الماضي لحساب نادي برشلونة. 

ومن المقرر ان يذاع لقاء ألافيس وريال مدريد بالجولة الثامنة في الدوري الإسباني، عبر قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.

ولم ينجح نادي ريال، في الفوز بالمباراة الماضية، حيث تعادل بنتيجة 0-0 أمام نادي أتليتكو مدريد.

كما يمكنكم مشاهدة البث الحي المباشر لمباريات الدوري الإسباني علي موقع الفجر الرياضي.

المزيد عن: مباراة ريال مدريد ريال مدريد ديبورتيفو ألافيش الدوري الإسباني
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