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تعرف على ملعب مباراتي المنتخب الأوليمبي أمام الإمارات

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:53 م
تعرف على ملعب مباراتي المنتخب الأوليمبي أمام الإمارات
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محمد الصو
 

استقر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، على تعين ملعب مكتوم بن راشد لاستضافة مباراتي المنتخب الوطني الأوليمبي أمام نظيره الإماراتي وديًا.


ومن المقرر أن يعسكر المنتخب الإوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، يوم 8 أكتوبر الجاري، على أن تغادر البعثة إلى دبي يوم 10 من نفس الشهر، لخوض وديتين أمام الإمارات يومي 12 و 15 من الشهر الجاري.


ويستعد المنتخب الإوليمبي لمنافسات بطولة الإمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي ستقام بالقاهرة العام المقبل، والمؤهلة لإوليمبياد طوكيو 2020.

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