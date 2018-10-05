تعرف على ملعب مباراتي المنتخب الأوليمبي أمام الإمارات

استقر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، على تعين ملعب مكتوم بن راشد لاستضافة مباراتي المنتخب الوطني الأوليمبي أمام نظيره الإماراتي وديًا.





ومن المقرر أن يعسكر المنتخب الإوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، يوم 8 أكتوبر الجاري، على أن تغادر البعثة إلى دبي يوم 10 من نفس الشهر، لخوض وديتين أمام الإمارات يومي 12 و 15 من الشهر الجاري.



