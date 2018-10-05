300 ألف جنيه مقابل منحة تعليمية.. ضبط مدرس نصاب بالغربية

تمكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير منح تعليمية لأبنائهم مقابل مبالغ مالية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المواطن "عبدالهادي ا.م" مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية وآخر، بتضرره من "داود ع.خ" مواليد 1964، مدرس، مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفرالشيخ، لقيامه بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبلغ مالي قدره (300 ألف جنيه) مقابل توفير منحة لكل من إبنيهما بإحدى الجامعات بالبلاد أو بإحدى الدول الأجنبية، وعدم التزامه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

ومن خلال البحث والتحري أسفرت التحريات عن صحة الواقعة وقيام المشكو في حقه بممارسة نشاط واسع في مجال النصب والإحتيال على المواطنين على النحو المُشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.