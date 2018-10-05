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مدرب الهلال يوجه رسالة خاصة لـ"محمد صلاح"

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:51 م
مدرب الهلال يوجه رسالة خاصة لـمحمد صلاح
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أحمد الهواري وهاني عصام
 

وجه خيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي رسالة لكل اللاعبين العرب فيما يتعلق بالفرعون المصري محمد صلاح.


وأكد خيسوس أن كل اللاعبين العرب يجب أن يقتدوا بمحمد صلاح صانع ألعاب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، مشيدًا بما يقدمه في السعودية.


وواصل "محمد صلاح يحقق ما يشبه الإعجاز في أوروبا ولم يكن يتوقع له أي شخص كل هذا النجاح".


وشدد على أنه يتوقع إستمرار تألق اللاعب في الفترة القادمة والحفاظ على مستواه مع الزعيم السعودي.


وتابع "يجب على كل اللاعبين العرب أن يتعلموا من صلاح وينتجهوا بنفس طريقته إذا ما أرادوا أن يطبقوا الإحتراف بحذافيره".

المزيد عن: محمد صلاح كورة رياضة الهلال السعودي السوبر الزمالك
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