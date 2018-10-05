مدرب الهلال يوجه رسالة خاصة لـ"محمد صلاح"

وجه خيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي رسالة لكل اللاعبين العرب فيما يتعلق بالفرعون المصري محمد صلاح.





وأكد خيسوس أن كل اللاعبين العرب يجب أن يقتدوا بمحمد صلاح صانع ألعاب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، مشيدًا بما يقدمه في السعودية.





وواصل "محمد صلاح يحقق ما يشبه الإعجاز في أوروبا ولم يكن يتوقع له أي شخص كل هذا النجاح".



