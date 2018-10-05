"المالية": تحصيل المدفوعات إلكترونيا يعطي صورة إيجابية عن مصر

قال خالد ناصف، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، إن أخر شيك حكومي أصدرته الحكومة كان في نوفمبر 2017، مؤكدًا أن كل مدفوعات الموردين، ورواتب الموظفين أصبحت إلكترونية.





وأشار "ناصف"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، إلى أنهم نشروا أكر من 500 نقطة تحصيل إليكتروني في عدة جهات، لافتًا إلى أن التحول إلى نظام الإلكتروني يضمن أن تتحول أموال الدولة إلى الخزانة العامة مباشرة.



