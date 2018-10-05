نجح قطاع الأمن العام بمديريتب أمن الجيزة والقليوبية، في تحرير طفلة مختطفة بالجيزة وضبط أحد مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الأهرام بالجيزة من محمد إ. ع، 41 سنة، صاحب محل، مُقيم بالحي الرابع بدائرة القسم، بقيام زوجته بالإتصال به وإبلاغه باختطاف إبنتهما "فاطمة"، 4سنوات، عقب خروجها من المسكن لشراء بعض الإحتياجات واتصل مجهول بها وطلب مبلغ 100 ألف جنيه فدية لإعادة الطفلة.





على الفور قام قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة خالد م. خ،27 سنة، سائق توك توك، مقيم بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة بالقليوبية، هادي ع. ع، 23 سنة، نقاش، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية.





عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالقليوبية تم ضبط المتهم الأول وتحرير الطفلة المختطفة والتي كان يحتجزها بمسكنه.





وبمواجهته اعترف بإرتكاب الحادث بالإشتراك مع المتهم الثاني بتخطيط من الأخير لارتباطه بعلاقة جيرة سابقة بوالد الطفلة وعلمه بثرائه وأنهما انتهزا فرصة تواجد الطفلة بمفردها فقاما باستدراجها بزعم شراء حلوى وقاما باختطافها باستخدام مركبة "توك توك" والإتصال بأهليتها ومساومتهم.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، جاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.